Pagamento Assegno Unico a novembre 2025 date di accredito Inps e cosa cambia dal prossimo anno

L’assegno unico di questo mese verrà accreditato tra il 20 e il 21 novembre 2025 alle famiglie per le quali la rata non ha subito nessuna variazione rispetto a ottobre, negli ultimi giorni di novembre ai nuclei che hanno subito variazioni oppure che lo ricevono per la prima volta. Vediamo come cambieranno gli importi della misura nel 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

