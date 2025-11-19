Padre Dall’Oglio era mio fratello | voglio verità

"È importante che si arrivi a una verità su mio fratello, una persona scomoda sia da viva sia da morta. Sono andata in Siria dal 22 al 31 ottobre, dopo averci pensato a lungo. Adesso, dopo la caduta del regime di Assad e il nuovo governo, si profila una speranza". Padre Paolo Dall’Oglio (1954), romano di origini scandianesi, scomparve in Siria il 29 luglio 2013. Sua sorella, Francesca Dall’Oglio, è stata ospite lunedì sera al centro ‘Made’ di un incontro organizzato in coincidenza col 71esimo compleanno del gesuita. Davanti a 120 persone, più volte le si sono velati gli occhi di lacrime mentre raccontava l’ideale di dialogo interreligioso, specie con l’Islam, per il quali il fratello spese tutta l’esistenza, inghiottita da una sparizione misteriosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Padre Dall’Oglio era mio fratello: voglio verità"

