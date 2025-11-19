Padovano netto sulla crisi in casa Juve | Non arrivano cross in area Svelata la soluzione intorno alla crescita di Yildiz | c’entra Del Piero

Padovano analizza la crisi: Vlahovic non riceve cross. La Serie A è di seconda scelta e Yildiz fatica a crescere senza un collettivo forte. L’ex attaccante bianconero Michele Padovano è intervenuto a La Stampa per analizzare lo stato di forma della Juventus di Luciano Spalletti. L’opinionista ha descritto il momento del campionato come un crollo dovuto a una serie di fattori. La Serie A è diventata un campionato di seconda o terza scelta, dove approdano campioni come Modric, Vardy o Dzeko, che però hanno già dato il meglio della loro carriera. Padovano attribuisce parte della colpa all’eccessivo utilizzo di un 3-5-2 difensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

