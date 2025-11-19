Ottavia Piccolo racconta Matteotti | Anatomia di un fascismo per la prima volta a Roma

foto di Antonio Viscido ROMA – Che cos’è il fascismo? È un camuffamento, si nutre di paura, risponde alla paura con la violenza. È la voce e l’intensa interpretazione di Ottavia Piccolo a ripercorrere la vicenda esistenziale e politica di Giacomo Matteotti e con lei l’ascesa di un fenomeno che non cessa di essere attuale. Scritto da Stefano Massini, Matteotti – Anatomia di un fascismo è uno spettacolo che guarda al passato per meglio comprendere il presente, non solo attraverso le lenti della storia, ma con un appassionato ritratto di un uomo dal sangue caldo che qualcuno aveva soprannominato Tempesta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ottavia Piccolo racconta Matteotti: “Anatomia di un fascismo” per la prima volta a Roma

Scopri altri approfondimenti

Ottavia Piccolo racconta Matteotti: "Anatomia di un fascismo" al Teatro Vittoria ift.tt/O7v1dwk Vai su X

Ottavia Piccolo porta a Roma “Matteotti – Anatomia di un fascismo” - facebook.com Vai su Facebook

Ottavia Piccolo racconta Matteotti: "Anatomia di un fascismo" al Teatro Vittoria - È la voce e l’intensa interpretazione di Ottavia Piccolo a ripercorrere la vicenda esistenziale e poli ... Lo riporta romatoday.it

Ottavia Piccolo porta a Roma “Matteotti – Anatomia di un fascismo” - (askanews) – La voce e l’intensa interpretazione di Ottavia Piccolo a ripercorrere la vicenda esistenziale e politica di Giacomo Matteotti e con lei l’ascesa di un fenomeno che non smett ... Da askanews.it

Ottavia Piccolo racconta il delitto Matteotti. Parole, musica e memoria a Perugia e Gubbio - A cento anni di distanza dall’omicidio Matteotti le parole di Stefano Massini, la voce di Ottavia Piccolo, i suoni ... Riporta msn.com