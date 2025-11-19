Ottavi definiti! Grande attesa per la super sfida Gottardi Orsi Toth vs Bock Lippmann

Beach Volley Mondiale – Adelaide 2025 Mission impossible per Claudia Scampoli e Giada Bianchi nella seconda giornata del Mondiale di Adelaide, dedicata ai sedicesimi di finale. La giornata completa il quadro degli ottavi di finale, con tanti potenziali protagonisti ancora in corsa sia nel torneo maschile che in quello femminile. Cresce l’attesa per la super sfida di domani tra GottardiOrsi Toth e la coppia tedesca BockLippmann, uno degli incroci più attesi di questa fase a eliminazione diretta. Di tutto questo parleremo nella nuova puntata di Beach Zone – Speciale Mondiali, insieme a Carlotta Cambi e Tobia Marchetto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ottavi definiti! Grande attesa per la super sfida Gottardi/Orsi Toth vs Bock/Lippmann

Argomenti simili trattati di recente

Mondiali under17, definiti gli ottavi di finale, quattro africane in campo e...2 derby! - facebook.com Vai su Facebook

. @seriecofficial , Coppa Italia: definito il quadro degli ottavi di finale Vai su X

Wimbledon si tinge d'azzurro: grande attesa per Sinner, Cobolli e Sonego - La seconda settimana è una prateria raggiunta e superata, ma qui non ci sono buoni, brutti e cattivi ma solo tre ragazzi magici agli ottavi: Sinner, il numero 1, Cobolli, la sorpresa, l’aria sempre ... Come scrive rainews.it

Grande Fratello, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti in crisi? Ecco come ha replicato l'ex gieffino - Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti si sono innamorati nella Casa del GF e stando ad alcuni recenti rumors, sembra che tra loro ci sia aria di crisi. Riporta comingsoon.it

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono tornati insieme?/ Cosa sta accadendo tra gli ex del Grande Fratello - Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono stati fidanzati per un anno. Si legge su ilsussidiario.net