Ospedale di Vignola si cambia Pederzini nuova direttrice
Dallo scorso 13 novembre, la dottoressa Lucia Pederzini è la nuova direttrice dell’ ospedale di Vignola, al posto del facente funzione Gabriele Romani, attuale responsabile della Direzione Ospedaliera di Pavullo. A comunicarlo è stata una nota della stessa Ausl modenese. Dal 2022 Direttrice della Struttura Complessa Gestione Operativa Percorsi Chirurgici, e responsabile organizzativo del programma Screening Oncologici provinciali, è stata anche Direttrice facente funzione della Gestione della specialistica ambulatoriale provinciale. Laureata in Medicina e Chirurgia, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, la dottoressa Pederzini ha iniziato il suo percorso professionale in Ausl Modena nel 2003 in Direzione Medica di Presidio, contribuendo allo sviluppo e alla attivazione del Nuovo Ospedale Civile di Baggiovara avvenuta nel 2005. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
