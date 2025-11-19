oscar europei per bruni tedeschi e servillo

Candidata tra le migliori attrici europee Valeria Bruni Tedeschi per Duse di Pietro Marcello, candidato tra i migliori attori Toni Servillo per La grazia di Paolo Sorrentino, film che è in corsa anche per la miglior sceneggiatura; nella categoria “European Young Audience Award“, in nomination La vita da grandi di Greta Scarano, in gara per il miglior film il doc Fiume o morte! del fiumano Igor Bezinovi?, coproduzione tra Croazia, Italia e Slovenia: queste le principali presenze italiane alla 38ª edizione degli European Film Academy (gli Oscar europei) annunciate ieri a Siviglia. I vincitori saranno proclamati durante la cerimonia del 17 gennaio 2026 a Berlino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

