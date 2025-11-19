Oscar europei per Bruni Tedeschi e Servillo
Candidata tra le migliori attrici europee Valeria Bruni Tedeschi per Duse di Pietro Marcello, candidato tra i migliori attori Toni Servillo per La grazia di Paolo Sorrentino, film che è in corsa anche per la miglior sceneggiatura; nella categoria “European Young Audience Award“, in nomination La vita da grandi di Greta Scarano, in gara per il miglior film il doc Fiume o morte! del fiumano Igor Bezinovi?, coproduzione tra Croazia, Italia e Slovenia: queste le principali presenze italiane alla 38ª edizione degli European Film Academy (gli Oscar europei) annunciate ieri a Siviglia. I vincitori saranno proclamati durante la cerimonia del 17 gennaio 2026 a Berlino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Tutte le candidature per gli Oscar Europei che si terranno a Berlino il prossimo 16 gennaio - facebook.com Vai su Facebook
Oscar europei per Bruni Tedeschi e Servillo - “ di Igor Bezinovici e con “La vita da grandi“ di Greta Scarano ... Scrive quotidiano.net
EFA 2026, tutte le candidature agli Oscar europei - L'Italia c'è con due nomination per 'La grazia' di Sorrentino (miglior sceneggiatura e miglior attore per Servillo), una per Valeria Bruni Tedeschi ('Duse') e 'La vita da grandi' di Greta Scarano per ... Segnala rollingstone.it
EFA 2026, annunciate le nomination. In corsa Servillo, Sorrentino, Valeria Bruni Tedeschi e Greta Scarano - Forte presenza di artisti italiani nelle candidature dei Premi dedicati al cinema europeo. Scrive mymovies.it