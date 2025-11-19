«Dalla politica estera agli interni, la collaborazione fra Chigi e il Quirinale, negli ultimi due anni, è stata molto robusta. Non credo che un'illazione fondata su un retroscena possa minare un rapporto contraddistintosi per la lealtà istituzionale da entrambe le parti. Rapporto che è fondamentale per l'Italia». A dirlo il professore Giovanni Orsina, direttore del dipartimento di Scienze Politiche della Luiss. A far discutere, intanto, è l'indiscrezione per cui Garofani, consigliere del Presidente della Repubblica, starebbe tramando contro la premier. Una notizia che ha portato il capogruppo di FdI alla Camera Bignami a intervenire, con tanto di risposta dello staff del Capo di Stato e successivo chiarimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Orsina: "Tra Colle e Chigi forte collaborazione. Questo rapporto non può cambiare"