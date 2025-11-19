Orsina | Tra Colle e Chigi forte collaborazione Questo rapporto non può cambiare
«Dalla politica estera agli interni, la collaborazione fra Chigi e il Quirinale, negli ultimi due anni, è stata molto robusta. Non credo che un'illazione fondata su un retroscena possa minare un rapporto contraddistintosi per la lealtà istituzionale da entrambe le parti. Rapporto che è fondamentale per l'Italia». A dirlo il professore Giovanni Orsina, direttore del dipartimento di Scienze Politiche della Luiss. A far discutere, intanto, è l'indiscrezione per cui Garofani, consigliere del Presidente della Repubblica, starebbe tramando contro la premier. Una notizia che ha portato il capogruppo di FdI alla Camera Bignami a intervenire, con tanto di risposta dello staff del Capo di Stato e successivo chiarimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Palazzo Chigi Albani — dove la storia incontra la bellezza. #VisitLazio #visitsoriano #BorghiItaliani #SorianoNelCimino #ItaliaDaScoprire - facebook.com Vai su Facebook
Orsina: "Tra Colle e Chigi forte collaborazione. Questo rapporto non può cambiare" - «Dalla politica estera agli interni, la collaborazione fra Chigi e il Quirinale, negli ultimi due anni, è stata molto robusta. Riporta iltempo.it
Elezioni Calabria, Forza Italia più "forte" nel governo, FdI dimezzata. Sale il Pd, male il M5S: addio Chigi per Conte - La vittoria netta e chiara (praticamente un trionfo), di molto superiore alle previsioni della vigilia, di Roberto Occhiuto - Scrive affaritaliani.it