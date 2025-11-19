Orrore in Italia | uccide la sorella a coltellate poi la chiamata choc | Ecco cosa ho fatto

A San Paolo Bel Sito, nel Napoletano, la tranquillità di una mattina qualunque si è trasformata in una scena che nessuno riesce ancora a spiegarsi. In un’abitazione come tante, una famiglia è stata travolta da un gesto improvviso, folle, che ha spezzato per sempre due giovani vite: quella di chi non c’è più e quella di chi, adesso, dovrà rispondere di ciò che ha fatto. Secondo le prime ricostruzioni, tutto è accaduto in pochi minuti. In casa c’erano solo loro: Noemi, 23 anni, e il fratello Vincenzo Riccardi, 25, che da tempo viveva un periodo di forte fragilità. Poi, un raptus incontrollabile. La giovane è stata colpita più volte, finendo a terra senza vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it