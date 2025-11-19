Ordonez Inter è lui il nome in pole per la difesa | possibile l’assalto già a gennaio il piano

Inter News 24 Ordonez Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Club Brugge nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. L' Inter è già al lavoro per prepararsi al mercato di gennaio e, sebbene la sessione estiva sia quella cruciale per grandi investimenti, il club nerazzurro ha le idee chiare su come rinforzare la rosa di Cristian Chivu nei prossimi mesi. La priorità per il mese di gennaio sarà l'acquisto di un centrocampista, un reparto che necessita di un rinforzo per dare maggiore solidità alla squadra. Oltre a questa esigenza, la società sta valutando anche l'idea di ingaggiare un esterno destro, vista la situazione legata a Denzel Dumfries, il cui futuro è ancora incerto.

