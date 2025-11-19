Oratori altro che centri sociali | sono le parrocchie il vero antidoto alle devianze giovanili E con Abodi il governo rimpingua gli investimenti

Il governo Meloni rilancia il ruolo sociale e formativo degli oratori e delle parrocchie: da Fratelli d’Italia arriva l’ampia soddisfazione per l’aumento dei fondi destinati a questi “antidoti comunitari” contro la solitudine giovanile e le devianze. L’esecutivo compie un passo decisivo verso il principio di sussidiarietà, portando lo stanziamento per la valorizzazione degli spazi oratoriani a milioni di euro, con risorse aggiuntive e un bando in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI). La mossa, che segue l’istituzione di un fondo nella Legge di Bilancio 2024, mira a sostenere le famiglie e a fare degli oratori, storicamente trascurati rispetto ad altre realtà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Oratori, altro che centri sociali: sono le parrocchie il vero antidoto alle devianze giovanili. E con Abodi il governo rimpingua gli investimenti

