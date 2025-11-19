Orario Juventus Women Lione quando si gioca il match Tutti i dettagli sulla prossima sfida delle bianconere di Canzi

Orario Juventus Women Lione: quando si gioca il match delle bianconere di Canzi, valido per la 4ª giornata di Women’s Champions League 202526. Il cammino europeo della Juventus Women sino ad oggi è stato estremamente convincente. Le bianconere hanno conquistato 6 punti in tre giornate e arrivano dalla grande rimonta di Madrid con l’Atletico. Nella 4ª giornata di Women’s Champions League il livello si alza però vertiginosamente: a Biella arriva la corazzata Lione, a punteggio pieno nel torneo. Il match è in programma oggi, mercoledì 19 novembre, con il calcio d’inizio previsto alle ore 18.45 presso lo Stadio Pozzo La Marmora di Biella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Juventus Women Lione quando si gioca il match. Tutti i dettagli sulla prossima sfida delle bianconere di Canzi

