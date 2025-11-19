C’è già fermento in municipio sul lascito di Paolo Ghirelli, tant’è che il gruppo consiliare di minoranza (di centrosinistra a marchio Pd) ‘Casina Futura’ ha già pronta un’interpellanza rivolta al sindaco Costi che sarà discussa al primo consiglio comunale utile. I consiglieri di opposizione Incerti Barbara (capogruppo, nella foto), Anna Fornili, Giovanni Mistrali e Sara Tosi chiedono trasparenza e chiarimenti sui progetti che il Comune intende realizzare coi 2,5 milioni di euro ereditati. E c’è già una polemica: "Si segnale la totale e completa assenza di comunicazione ufficiale in merito all’ingente lascito testamentario disposto dal compianto imprenditore e benefattore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ora siano gestiti con trasparenza. Venga istituita una commissione"