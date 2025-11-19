Ora legale per tutto l' anno a Rimini scatta la petizione Così si potrà risparmiare e vivere meglio
Se ne discute da anni, ma adesso l'idea di estendere l'ora legale per tutto l'anno potrebbe diventare finalmente una proposta di legge. Pochi giorni fa alla Camera dei Deputati è iniziata l'indagine conoscitiva voluta da Consumerismo, Medicina Ambientale (Sima) e il deputato leghista Andrea. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
