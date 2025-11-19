Opzione donna Chiara Appendino a Montecitorio | Sveglia Giorgia il tempo è scaduto

Lapresse.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo arrivate qui da tutta l’Italia in rappresentanza di 10mila donne riunite dietro l’associazione “ Opzione Donna ”. Siamo tutte le donne che il governo Meloni vuole cancellare”. E’ l’allarme lanciato questa mattina davanti Montecitorio da Lucia Rispoli del “ Movimento Opzione donna ” che insieme ad altre donne provenienti da tutta Italia ha chiesto al governo Meloni la proroga della misura di flessibilità pensionistica oggi cancellata dalla manovra in via di discussione. “Dopo tre anni di leggi di bilancio nelle quali ha stravolto le condizioni e i prerequisiti per accedere ad una misura anticipata di flessibilità – spiega – quest’anno l’unica opzione che ci ha lasciato è quella di essere cancellate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

opzione donna chiara appendino a montecitorio sveglia giorgia il tempo 232 scaduto

© Lapresse.it - Opzione donna, Chiara Appendino a Montecitorio: “Sveglia Giorgia, il tempo è scaduto”

Scopri altri approfondimenti

opzione donna chiara appendinoOpzione Donna, Appendino: Meloni sparita, cancellare misura è schiaffo alle donne - Così Chiara Appendino, deputata del Movimento 5 Stelle, interviene ... Lo riporta 9colonne.it

opzione donna chiara appendinoManovra: Appendino (M5s), 'inaccettabile Opzione Donna cancellata, Meloni dov'è?' - Dov'è finita la Giorgia Meloni che sosteneva questa misura strutturale? Segnala iltempo.it

Processo a Chiara Appendino: "Esaurita la spinta". Taverna: "In un altro partito saresti già stata cacciata" - Viene convocato il Consiglio nazionale del Movimento 5 stelle e l'ex sindaca di Torino annuncia: "Mi dimetto come ... Lo riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Opzione Donna Chiara Appendino