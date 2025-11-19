Opzione donna Chiara Appendino a Montecitorio | Sveglia Giorgia il tempo è scaduto
“Siamo arrivate qui da tutta l’Italia in rappresentanza di 10mila donne riunite dietro l’associazione “ Opzione Donna ”. Siamo tutte le donne che il governo Meloni vuole cancellare”. E’ l’allarme lanciato questa mattina davanti Montecitorio da Lucia Rispoli del “ Movimento Opzione donna ” che insieme ad altre donne provenienti da tutta Italia ha chiesto al governo Meloni la proroga della misura di flessibilità pensionistica oggi cancellata dalla manovra in via di discussione. “Dopo tre anni di leggi di bilancio nelle quali ha stravolto le condizioni e i prerequisiti per accedere ad una misura anticipata di flessibilità – spiega – quest’anno l’unica opzione che ci ha lasciato è quella di essere cancellate. 🔗 Leggi su Lapresse.it
