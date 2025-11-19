Operazione ‘Escape’ | maxi-blitz contro la Sacra Corona Unita tra i 22 arrestati un uomo trasferitosi nel Sannio

Tempo di lettura: 4 minuti Il blitz antimafia che all’alba di oggi ha colpito le ramificazioni della Sacra Corona Unita in Salento ha coinvolto anche la provincia di Benevento, a Montesarchio, dove Giuseppe Martena, 47enne già noto alle forze dell’ordine, si era trasferito da poco e risultava domiciliato. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce si sono recati nella sua abitazione sannita, ma l’uomo non è stato trovato: era tornato in Puglia, a Squinzano, il suo paese d’origine, per un controllo medico. Proprio lì è stato rintracciato e sottoposto agli arresti in carcere. Il 47enne, è attualmente detenuto nella Casa Circondariale di Borgo San Nicola a Lecce, ed è difeso dall’avvocato Paolo Maci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

