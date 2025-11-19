Operazione ‘Escape’ | maxi-blitz contro la Sacra Corona Unita tra i 22 arrestati un uomo trasferitosi nel Sannio

Anteprima24.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 4 minuti Il blitz antimafia che all’alba di oggi ha colpito le ramificazioni della Sacra Corona Unita in Salento ha coinvolto anche la provincia di Benevento, a Montesarchio, dove Giuseppe Martena, 47enne già noto alle forze dell’ordine, si era trasferito da poco e risultava domiciliato. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce si sono recati nella sua abitazione sannita, ma l’uomo non è stato trovato: era tornato in Puglia, a Squinzano, il suo paese d’origine, per un controllo medico. Proprio lì è stato rintracciato e sottoposto agli arresti in carcere. Il 47enne, è attualmente detenuto nella Casa Circondariale di Borgo San Nicola a Lecce, ed è difeso dall’avvocato Paolo Maci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

operazione 8216escape8217 maxi blitz contro la sacra corona unita tra i 22 arrestati un uomo trasferitosi nel sannio

© Anteprima24.it - Operazione ‘Escape’: maxi-blitz contro la Sacra Corona Unita, tra i 22 arrestati un uomo trasferitosi nel Sannio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

operazione 8216escape8217 maxi blitzMaxi blitz nel Napoletano: 44 misure contro i clan - Operazione dei carabinieri contro i clan nel Napoletano: 44 misure cautelari e indagine su estorsioni, affari immobiliari e scommesse illegali. Come scrive msn.com

operazione 8216escape8217 maxi blitzMaxi-blitz nel Napoletano: 44 arresti, il clan Russo controllava voto, edilizia e scommesse - Colpita l'organizzazione che avrebbe condizionato le elezioni a Cicciano e Casamarciano. Scrive msn.com

Maxi blitz contro lo streaming pirata: utenti a rischio sanzioni - La Guardia di Finanza di Cagliari ha smantellato una rete di pirateria audiovisiva con ramificazioni internazionali. Scrive hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Operazione 8216escape8217 Maxi Blitz