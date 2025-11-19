Operazione Escape contro la Scu del Leccese | due canali di droga nel Brindisino

Due presunti fornitori, rispettivamente di marijuana e cocaina, e un altrettanto presunto pusher. Ci sono anche dei brindisi tra i 55 indagati dalla Dda di Lecce nell'ambito dell'operazione “Escape”, il blitz dei carabinieri salentini che ha portato a 22 arresti, una mannaia calata direttamente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Maxi-operazione “Escape” nel Leccese: 22 arresti, sequestri per oltre 800mila euro e smantellate tre strutture criminali legate alla Sacra Corona Unita. L’inchiesta, coordinata dal Tenente Colonnello Cristiano Marella, ha permesso di ricostruire reti di spaccio, - facebook.com Vai su Facebook

