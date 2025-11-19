Operazione antimafia contro la Sacra Corona Unita 22 arresti
Lecce. Ventidue arresti nell’ambito di un’inchiesta contro la Sacra Corona Unita. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bliz Antimafia a Lecce: 22 arresti. Wanda Ferro: “risultato importante nella lotta alla Sacra Corona Unita” Vai su X
Operazione antimafia in Salento: 22 arresti, indagini dopo cattura di un latitante della Sacra Corona Unita #lecce #cronaca #arresti #scu - facebook.com Vai su Facebook
Maxi-operazione contro la Sacra Corona Unita: 22 arresti e sequestri per oltre 800 mila - Una imponente operazione contro la Sacra Corona Unita in Puglia con22 arresti e sequestri per oltre 800 mila € sequestrati dai Carabinieri ... Secondo msn.com
Operazione antimafia a Lecce contro la Sacra Corona Unita: 22 arresti - Una importante operazione antimafia contro la Sacra Corona Unita ha portato all'arresto di 22 persone, 18 in carcere e 4 ai domiciliari, da parte dei Carabinieri del Coman ... Segnala quotidiano.net
Lecce: maxi operazione contro Sacra Corona Unita, gli oltre 100 carabinieri in azione - I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com