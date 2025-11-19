Operazione antimafia contro la Sacra Corona Unita 22 arresti

Tv2000.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce. Ventidue arresti nell’ambito di un’inchiesta contro la Sacra Corona Unita. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

