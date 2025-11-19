operaio colpito alla testa centrato da un albero spezzato dal forte vento

Deiva Marina (La Spezia), 19 novembre 2025 – Il caschetto protettivo gli ha salvato la vita. L’ albero spezzato dal vento lo ha colpito in pieno spaccando il dispositivo di sicurezza che per fortuna aveva ben calato sulla testa. La tragedia è stata sfiorata ieri mattina a Mezzama, frazione del comune di Deiva Marina, dove sono in fase di ristrutturazione alcune abitazioni. Ieri mattina il vento soffiava particolarmente forte e una raffica ha letteralmente spezzato un albero. Per fortuna non di grosso fusto ma comunque piombato addosso al povero operaio dall’altezza di diversi metri. Ironia della sorte è andata a colpire un ragazzo di 21 anni di origine marocchina che stava lavorando insieme al padre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

