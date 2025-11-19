Moda, arte e solidarietà per dire basta alla violenza sulle donne VITERBO, 29 novembre 2025 – ore 1 8. 3 0 – Sala Regia Palazzo dei Priori (Viterbo) La moda si trasforma in un potente grido di libertà e consapevolezza con “ One Night for Fashion III Edizione – Save Woman Edition”, l’evento che unisce il fashion, l’ arte e l’ impegno sociale in una serata dedicata a una causa che riguarda tutti: la lotta contro la violenza di genere. Organizzato da Background Model Management, con il patrocinio del Comune di Viterbo e della Provincia di Viterbo, in collaborazione con l’ Associazione “ Salvabebè Salvamamme ” e Ombre Festival, l’evento si pone come una passerella di sensibilità e rinascita, in cui ogni abito, ogni gesto e ogni parola vogliono dare voce alle donne che hanno subito violenza, ma anche a tutte quelle che ogni giorno lottano per la propria libertà e dignità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - ONE NIGHT FOR FASHION III EDIZIONE – SAVE WOMAN EDITION