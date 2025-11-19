Omicidio Yara Gambirasio dopo sei anni la difesa di Bossetti ottiene le copie del Dna
Consegnato ai legali un hard disk con le analisi genetiche raccolte per individuare "Ignoto 1", la prova chiave che portò alla condanna definitiva del muratore di Mapello. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Omicidio Yara: dopo 6 anni la difesa Bossetti ottiene le copie di Dna - Le copie delle migliaia di tracce genetiche raccolte durante le indagini sull’omicidio di Yara Gambirasio sono state ritirate mercoledì 19 novembre dalla difesa di Massimo Bossetti, il muratore di ... Da msn.com
Yara Gambirasio, consegnate alla difesa di Bossetti le copie dei 25mila Dna raccolti: “Speriamo siano utili” - La difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha ottenuto le copie delle migliaia di tracce ... Si legge su fanpage.it
Caso Yara Gambirasio, la difesa di Bossetti ha ottenuto la copia dei tracciati delle analisi genetiche - La difesa di Massimo Bossetti ottiene copia dei tracciati delle analisi genetiche del caso Yara Gambirasio dopo sei anni dalla richiesta ... Riporta ilfattoquotidiano.it