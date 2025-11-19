Omicidio-suicidio nel Salento bambino ucciso in casa | la mamma di origini reggine trovata morta in mare
È stato il padre del piccolo di 8 anni, ritrovato morto in casa ieri pomeriggio a Calimera, in provincia di Lecce, a dare l'allarme. Poco prima un sommozzatore aveva trovato in mare a Torre dell'Orso il corpo senza vita della madre 36enne, originaria di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
