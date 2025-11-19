Omicidio Serena Mollicone 24 testi e consulenti in appello bis

Nel nuovo processo per l’omicidio di Serena Mollicone la Corte d’Assise d’Appello di Roma ha deciso di ammettere 24 persone, tra testimoni e consulenti tecnici. Un numero particolarmente elevato che ha suscitato tra le parti alcune perplessità trattandosi di un processo scaturito da un rinvio della Corte di Cassazione che aveva chiesto di motivare in maniera più approfondita l’assoluzione nei confronti della famiglia Mottola. L’obiettivo della terza sezione, presieduta dal giudice Galileo D’Agostino, è quello di approfondire ogni elemento utile a chiarire se la giovane entrò davvero nella caserma dei carabinieri di Arce il 1° giugno 2001. 🔗 Leggi su Lapresse.it

