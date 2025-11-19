Omicidio Mollicone nel processo bis ammesso il teste chiave Tersigni
A ventitré anni dalla morte di Serena Mollicone, il caso più emblematico e doloroso della cronaca del frusinate torna ancora una volta in aula. Il processo d’appello bis – disposto dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha annullato l’assoluzione degli imputati – entra ora in una fase. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
