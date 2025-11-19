Omicidio Mollicone colpo di scena nell’Appello bis | in aula la testimonianza del carabiniere Tersigni

Affaritaliani.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel processo d’appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone, è stata ammessa la testimonianza di Gabriele Tersigni, il carabiniere al quale Santino Tuzi confidò l’ingresso della ragazza in caserma. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

