Omicidio di Hekuran Cumani Yassin Amri resta in carcere

Perugiatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di revoca di misura cautelare. Resta in carcere Yassin Amri, il 21enne accusato dell’omicidio di Hekuran Cumani. Che, ieri, nel corso dell’udienza, aveva ribadito di non aver ucciso il 23enne fabrianese e di non essere il proprietario del coltello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

