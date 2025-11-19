Omicidio a Nola | uccide la sorella a coltellate
Oggi in Nola a via San Paolo Belsito l’ennesimo omicidio vittima ancora una volta una donna. Le indagini sono in corso a occuparsene della procura di Nola. Un fratello probabilmente in preda un raptus uccide in maniera brutale la sorella e poi chiama i carabinieri chiedendo di intervenire. A nulla sono serviti i puntuali soccorsi. I sanitari del 118 pur saliti in casa nel minor tempo possibile non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso inermi, non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuta tragedia. Omicidio Nola: indagini in corso. Quello che apparentemente sembra essere uno scenario del crimine abbastanza chiaro dal momento dell’intervenuta confessione e tuttavia oggetto di ulteriori indagini, onde accertare l’motivazione alla base dello scellerato episodio di aggressione e accertarne le modalità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Approfondisci con queste news
Nola, dopo l'omicidio videochiama la madre per mostrare la sorella morta - facebook.com Vai su Facebook
Nola, uccide la sorella a coltellate poi chiama i carabinieri: «Venite, l'ho ammazzata» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. Segnala msn.com
Noemi Riccardi uccisa dal fratello a 23 anni. Lui la accoltella, poi chiama i carabinieri e la mamma: «Guarda, è morta» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. Segnala leggo.it
San Paolo Bel Sito, uccide la sorella a coltellate poi chiama i carabinieri: «Venite, l'ho ammazzata» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a San Paolo Bel Sito. Scrive ilmattino.it