Oggi in Nola a via San Paolo Belsito l’ennesimo omicidio vittima ancora una volta una donna. Le indagini sono in corso a occuparsene della procura di Nola. Un fratello probabilmente in preda un raptus uccide in maniera brutale la sorella e poi chiama i carabinieri chiedendo di intervenire. A nulla sono serviti i puntuali soccorsi. I sanitari del 118 pur saliti in casa nel minor tempo possibile non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso inermi, non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuta tragedia. Omicidio Nola: indagini in corso. Quello che apparentemente sembra essere uno scenario del crimine abbastanza chiaro dal momento dell’intervenuta confessione e tuttavia oggetto di ulteriori indagini, onde accertare l’motivazione alla base dello scellerato episodio di aggressione e accertarne le modalità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Omicidio a Nola: uccide la sorella a coltellate