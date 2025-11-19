Ombre sulla presidenza Zelensky | Yermak al centro del terremoto politico
Andriy Yermak Il futuro politico di Andriy Yermak, capo dell’Ufficio presidenziale ucraino, è appeso a un filo: nel pieno di un’inchiesta per corruzione nel settore energetico, cresce il pressing interno affinché Zelensky lo rimuova. La posizione di Andriy Yermak, per anni figura centrale e considerata quasi un co-presidente ombra nell’architettura del potere ucraino, è diventata nelle ultime ore la più instabile del Paese. Il capo dell’Ufficio presidenziale è finito al centro di una tempesta politica che minaccia di degenerare nella più grave crisi interna dai primi mesi dell’invasione russa. L’ondata giudiziaria legata all’operazione Mida, coordinata dalle agenzie anticorruzione e incentrata su un presunto sistema di tangenti nel comparto energetico, ha già travolto l’esecutivo: la scorsa settimana Volodymyr Zelensky ha licenziato la ministra dell’Energia Svitlana Hrynchuk e il ministro della Giustizia Herman Galushchenko. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
