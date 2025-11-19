omaggio alle kessler per loro anche in versilia la notte era piccola

La notte era piccola per loro anche a Viareggio e in Versilia. Alice ed Ellen Kessler sono state protagoniste del periodo ruggente del nostro territorio con tante serate di successo. E a loro la zona piaceva talmente tanto che ebbero una casa sulle colline di Camaiore per alcuni anni. Autentiche signore del palcoscenico, le gemelle Kessler, e la loro bravura e quelle gambe lunghissime stregarono non pochi. Sergio Bernardini stravedeva per loro tanto è vero che le volle più volte di scena sia alla Bussola che sotto il tendone di Bussoladomani. La presenza delle Kessler in Versilia aveva alle spalle un "regista", un personaggio che è stato un’istituzione nel mondo dello spettacolo e che ci ha lasciato da un po’ di tempo: Carmelo Santini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

