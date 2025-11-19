Omaggio a Giuseppe De Luca | incontro Una toga per la giustizia

Ilpescara.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A un anno della scomparsa di Giuseppe De Luca, penalista e apprezzato docente universitario a Trieste, Bologna e alla Sapienza di Roma, gli avvocati e la città di Pescara ne ricordano, sabato 22 novembre alle ore 17, la figura e l’inestimabile contributo all’arte forense e agli studi giuridici. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

omaggio a giuseppe de luca incontro una toga per la giustizia

© Ilpescara.it - Omaggio a Giuseppe De Luca: incontro “Una toga per la giustizia”

Altri contenuti sullo stesso argomento

omaggio giuseppe de lucaOmaggio a Giuseppe De Luca: incontro “Una toga per la giustizia” - A un anno della scomparsa di Giuseppe De Luca, penalista e apprezzato docente universitario a Trieste, Bologna e alla Sapienza di Roma, gli avvocati e la città di Pescara ne ricordano, sabato 22 novem ... Secondo ilpescara.it

omaggio giuseppe de lucaUn anno dalla morte del penalista De Luca, evento per ricordarlo - A un anno dalla scomparsa, un evento per ricordare Giuseppe De Luca, penalista e docente alle università di Bologna e di Roma, tra i protagonisti della moderna procedura penale, scomparso il 14 ottobr ... Lo riporta ansa.it

Giuseppe De Luca, Marcello Melandri: «Un’intelligenza unica e con la sua cortesia riusciva a spiazzarti» - Ci ha lasciati Giuseppe De Luca, un grande Professore ed un grande Avvocato, ed io personalmente ho perduto un grandissimo Maestro e, se posso osare, un grandissimo Amico. Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Omaggio Giuseppe De Luca