Omaggio a Giuseppe De Luca | incontro Una toga per la giustizia

A un anno della scomparsa di Giuseppe De Luca, penalista e apprezzato docente universitario a Trieste, Bologna e alla Sapienza di Roma, gli avvocati e la città di Pescara ne ricordano, sabato 22 novembre alle ore 17, la figura e l’inestimabile contributo all’arte forense e agli studi giuridici. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Omaggio a Giuseppe De Luca: incontro “Una toga per la giustizia”

Simona Adivincula. . Momento indimenticabile dove abbiamo fatto un omaggio a tre grande scrittrici Liz Matos, Maribel Barreto e Patrizia Riello Pera. Un grazie infinito a Giuseppe Piccione MarinaMaghe, Maria Grazia Scorza per ogni bene. - facebook.com Vai su Facebook

Omaggio a Giuseppe De Luca: incontro “Una toga per la giustizia” - A un anno della scomparsa di Giuseppe De Luca, penalista e apprezzato docente universitario a Trieste, Bologna e alla Sapienza di Roma, gli avvocati e la città di Pescara ne ricordano, sabato 22 novem ... Secondo ilpescara.it

Un anno dalla morte del penalista De Luca, evento per ricordarlo - A un anno dalla scomparsa, un evento per ricordare Giuseppe De Luca, penalista e docente alle università di Bologna e di Roma, tra i protagonisti della moderna procedura penale, scomparso il 14 ottobr ... Lo riporta ansa.it

Giuseppe De Luca, Marcello Melandri: «Un’intelligenza unica e con la sua cortesia riusciva a spiazzarti» - Ci ha lasciati Giuseppe De Luca, un grande Professore ed un grande Avvocato, ed io personalmente ho perduto un grandissimo Maestro e, se posso osare, un grandissimo Amico. Secondo ilgazzettino.it