Oltre le ferite | a Palermo un reading teatrale per dare voce alle donne e alla rinascita
Un teatro che ascolta, accoglie, cura. È questo lo spirito di “Oltre le ferite – Storie di donne, di violenze e di rinascita”, il reading teatrale ideato e diretto da Letizia Maria Mineo, promosso dall’associazione Crisalida APS e inserito nel programma di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025. carrozza 18 novembre Lo spettacolo nasce per dare spazio alle storie – vere, immaginate, rielaborate – di donne che hanno conosciuto la violenza ma anche la possibilità di rialzarsi, trasformando il dolore in consapevolezza e desiderio di rinascita. Crisalida APS: quindici anni di volontariato e cultura. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Pietro Silva Orrego non ce l'ha fatta. Oltre a lui hanno riportato ferite anche un 23enne, una donna di 30 anni e un uomo di 32 - facebook.com Vai su Facebook
#13novembre. Dieci anni fa, più di 130 persone hanno perso la vita e oltre 500 sono rimaste ferite in un attacco terroristico in Francia. Vai su X
Oltre 800 prestazioni gratuite all’Open Day Asp in piazza della Memoria a Palermo - La prevenzione entra nel cuore della città e del Palazzo di Giustizia: oltre 800 prestazioni sanitarie gratuite sono state erogate in Piazza della Memoria in occasione dell’Open Day itinerante della p ... Scrive teleoccidente.it