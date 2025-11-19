Oltre le ferite | a Palermo un reading teatrale per dare voce alle donne e alla rinascita

Un teatro che ascolta, accoglie, cura. È questo lo spirito di “Oltre le ferite – Storie di donne, di violenze e di rinascita”, il reading teatrale ideato e diretto da Letizia Maria Mineo, promosso dall’Associazione Crisalide APS e inserito nel programma di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025. Lo spettacolo nasce per dare spazio alle storie – vere, immaginate, rielaborate – di donne che hanno conosciuto la violenza ma anche la possibilità di rialzarsi, trasformando il dolore in consapevolezza e desiderio di rinascita. Associazione Crisalide APS: quindici anni di volontariato e cultura. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - “Oltre le ferite”: a Palermo un reading teatrale per dare voce alle donne e alla rinascita

