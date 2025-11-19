La Giornata Internazionale dell'Uomo è stata istituita nel 1999 a Trinidad e Tobago e viene celebrata in oltre 70 paesi. I suoi obiettivi principali includono: promuovere modelli maschili positivi, celebrare il contributo degli uomini alla società, migliorare la salute e il benessere maschile, evidenziare discriminazioni contro gli uomini e promuovere l'uguaglianza di L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Oltre gli stereotipi, la Giornata Internazionale dell’Uomo: il nuovo volto della mascolinità.