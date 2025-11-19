Oltre 750mila euro per il Trasporto pubblico locale | Incremento fondamentale per il territorio

Arrivano fondi importanti per potenziare il trasporto pubblico locale. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di oltre 7,1 milioni di euro in favore delle Agenzie di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

oltre 750mila euro trasportoOltre 750mila euro per il Trasporto pubblico locale: "Incremento fondamentale per il territorio" - Complessivamente, nel 2025, Regione Lombardia ha investito nel Tpl 671 milioni di euro. Scrive leccotoday.it

Dalla regione oltre 750mila euro per l’Agenzia TPL Como Lecco e Varese - LECCO – La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di oltre 7,1 milioni di eur ... Da lecconotizie.com

oltre 750mila euro trasportoPer il trasporto pubblico locale altri 365mila euro - La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’ assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di oltre 7,1 milioni di ... Come scrive laprovinciacr.it

