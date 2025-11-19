Oltre 3mila clienti dalla pandemia ma la cartomante prendeva il reddito di cittadinanza | denunciata
(Adnkronos) – Come cartomante aveva ricevuto, dal periodo pandemico ad oggi, oltre 3mila clienti evadendo circa 150mila euro. Il tutto percependo il reddito di cittadinanza e l'assegno di inclusione. Per questo una bolognese di 56 anni è stata denunciata dalla guardia di finanza, scoprendo una frode fiscale per oltre 200mila euro. I finanzieri hanno scoperto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
