Oltre 3mila clienti dalla pandemia ma la cartomante prendeva il reddito di cittadinanza | denunciata

Periodicodaily.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Come cartomante aveva ricevuto, dal periodo pandemico ad oggi, oltre 3mila clienti evadendo circa 150mila euro. Il tutto percependo il reddito di cittadinanza e l'assegno di inclusione. Per questo una bolognese di 56 anni è stata denunciata dalla guardia di finanza, scoprendo una frode fiscale per oltre 200mila euro.  I finanzieri hanno scoperto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

