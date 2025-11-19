Oltre 2 milioni di giovani in meno e il 15,2% di NEET | una generazione a rischio ma la Lombardia rilancia con progetti e alleanze contro l’esclusione

In Italia la fascia di popolazione tra i 25 e i 34 anni ha perso oltre due milioni di persone in vent’anni. Erano più di 8,6 milioni nel 2004, oggi sono circa 6,3 milioni. Un calo che incide profondamente su occupazione, innovazione e sostenibilità sociale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Giovani, sempre più soli e sempre meno: in 20 anni persi oltre 2 milioni tra i 25 e i 34 anni - Istituzioni e Terzo settore uniscono le forze per contrastare isolamento e povertà educativa. Riporta ilsole24ore.com

IL SOLE 24 ORE * SCUOLA: «GIOVANI, SEMPRE PIÙ SOLI E SEMPRE MENO: IN 20 ANNI PERSI OLTRE 2 MILIONI TRA I 25 E I 34 ANNI. IN ITALIA LA SECONDA PIÙ ALTRA INCIDENZA DI ... - C'è una generazione che rischia di diventare la più fragile e numericamente più piccola della storia recente italiana. Si legge su agenziagiornalisticaopinione.it

Pensioni e sanità, per salvare il welfare in Italia servono 2,8 milioni di lavoratori in più (soprattutto donne e giovani) - Aumento dell’occupazione, miglioramento dell’istruzione e formazione, la ricetta del Rapporto Unipol- Come scrive msn.com