Olimpiadi Milano-Cortina oltre 1000 offerte di lavoro anche vicino a Monza | come candidarsi

Addetti al parcheggio, autisti, addetti alle vendite, camerierie, hostess e steward. Sono queste alcune delle offerte di lavoro che riguardano la città di Milano in vista delle Olimpiadi invernali. Adecco, la società che si occupa di servizi dedicati alle risorse umane, ha annunciato la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 stanno lasciando un segno evidente sul mercato immobiliare italiano. È quanto emerge dall’analisi di Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato esclusivamente agli acquirenti esteri interessati a comprare casa - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi invernali Milano Cortina: il passaggio della fiamma nel Cuneese. @milanocortina26 Vai su X

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, nuove offerte di lavoro per 1.000 persone - Sono oltre mille le figure professionali ricercate da inserire nell’ambito dei Giochi nei territori di Cortina d’Ampezzo, Bormio, Valtellina, Val di Fiemme, Milano, Verona e Venezia. Segnala quifinanza.it

Olimpiadi Milano-Cortina, si cercano oltre 1000 persone da assumere: come candidarsi - La selezione riguarda la ricerca di hostess e steward ma anche autisti, addetti al parcheggio e alla ristorazione e personale per le vendite. Secondo milanotoday.it

Tutti i piani per la mobilità durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - 837 veicoli (forniti da Stellantis), metropolitana fino alle tre di notte, bus elettrici, un sistema di navette, pass per i residenti. Riporta fleetmagazine.com