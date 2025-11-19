Olimpiadi 2026 potenziata la Casa della sanità a Livigno arrivano tac e risonanza – Il video

(Agenzia Vista) Livigno, 19 novembre 2025 A Livigno (SO) sono state installate la nuova TAC, la Risonanza Magnetica e la frigoemoteca automatizzata, completando un intervento strategico che rafforza la sanità territoriale in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 e che resterà stabilmente al servizio della comunità dell’Alta Valtellina. La Casa della Sanità di Livigno, già potenziata nei mesi scorsi, continuerà ora a funzionare come presidio sanitario avanzato, con Punto di Primo Intervento h24, ambulatori attivi 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, diagnostica completa (RM, TC, RX, ecografie) e unità orto-traumatologiche e cardiologiche gestite da ASST Niguarda. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

In vista delle Olimpiadi 2026 e della stagione sciistica, FlixBus potenzia i collegamenti tra Milano e Cortina d'Ampezzo e le Dolomiti. Rafforzate anche le tratte verso il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi 2026, potenziata la "Casa della sanità" a Livigno, arrivano tac e risonanza - (Agenzia Vista) Livigno, 19 novembre 2025 A Livigno (SO) sono state installate la nuova TAC, la Risonanza Magnetica e la frigoemoteca automatizzata, completando un intervento strategico che rafforza l ... msn.com scrive

Olimpiadi 2026, potenziata la "Casa della sanità" a Livigno, arrivano tac e risonanza – Il video - (Agenzia Vista) Livigno, 19 novembre 2025 A Livigno (SO) sono state installate la nuova TAC, la Risonanza Magnetica e la frigoemoteca automatizzata, completando un intervento strategico che rafforza l ... Da open.online

Livigno, un’area di emergenza per le Olimpiadi 2026: arrivate e installate nuove apparecchiature - Si sono concluse le operazioni di posa della diagnostica pesante nei locali rinnovati della Casa della Sanità "segnando - Come scrive msn.com