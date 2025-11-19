Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv tifosi Milano Brothers in protesta sventoleranno fazzoletti bianchi in memoria delle vittime del genocidio a Gaza

Nel testo, intitolato “Giovedì panolada nel ricordo delle vittime del genocidio e contro la scelta di EuroLeague di accogliere le squadre israeliane”, il gruppo prende una posizione netta contro le decisioni dell’organizzazione del campionato europeo Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv sarà una pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

olimpia milano hapoel telBasket: Eurolega, doppia sfida Italia-Israele, i bookie sorridono a Bologna contro il Maccabi, Milano insegue l'Hapoel nelle quote - L'Olimpia Milano ospita infatti l'Hapoel Tel Aviv capolista mentre la Virtus Bologna, finora imbattuta in casa, è attesa dalla ... Riporta napolimagazine.com

olimpia milano hapoel telDomani Ea7-Hapoel, consigliere regionale con bandiera Palestina - Maccabi venerdì a Bologna a rischio di ordine pubblico visto che domani sera la seconda squadra di Tel Aviv sarà al Forum di Assago sempre per una partita di basket che vedrà l'Ea7 ... Lo riporta ansa.it

olimpia milano hapoel telNo alle squadre israeliane nell’Eurolega: la protesta con i fazzoletti bianchi degli ultras dell’Olimpia - I Milano Brothers annunciano una “panolada” in occasione del match di domani, giovedì 20 novembre, contro l’Hapoel Tel Aviv: “La presenza di club dello stato ebraico rappresenta una forma di insensata ... Come scrive msn.com

