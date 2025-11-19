Ok il Prezzo è Giusto! torna su Canale 5 | Mediaset brucia la Rai ribaltone tra retroscena e ‘anatemi’
Mediaset piazza il colpaccio e sottrae il format alla Rai. La telenovela è finita. La fumata bianca è arrivata. Pier Silvio Berlusconi, dopo settimane di retroscena e tensioni sotterranee, piazza il colpo che ribalta il tavolo: Mediaset si riprende “ Ok, il Prezzo è Giusto! ”, lo storico brand del suo pomeriggio anni d’oro. Il ribaltone è stato anticipato da Giuseppe Candela di Dagospia. Un gioco di abilità non solo televisiva, ma strategica. Perché il format, prodotto da Fremantle, era già stato ufficializzato dalla Rai: inserito sul sito di Rai Pubblicità, previsto nel prime time di Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
