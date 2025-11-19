Ok il prezzo è giusto Mediaset strappa il programma alla Rai

Fumata bianca per Mediaset, alla fine Ok il prezzo è giusto tornerà su Canale 5, Pier Silvio Berlusconi ha riacquistato il format e lo ha strappato dalle mani della Rai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ok il prezzo è giusto, Mediaset strappa il programma alla Rai

