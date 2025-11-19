Ogni giorno oltre 7 aggressioni a sanitari dell’Emilia-Romagna

Oltre sette operatori sanitari aggrediti ogni giorno. È la fotografia scattata dai dati sugli episodi di violenza contro medici, infermieri e professionisti sociosanitari diffusi oggi in una commissione assembleare sul tema: nel 2024 i casi segnalati sono stati 2.682, l’11,7% in più rispetto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

