Oggi Inter Women-Hacken le nerazzurre si giocano tutto | a che ora e dove vederla
L’ Inter Women è pronta a giocarsi tutto davanti ai propri tifosi nel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Women’s Europa Cup. Dopo la sconfitta per 1-0 subita alla Hisingen Arena di Göteborg, le nerazzurre devono ribaltare il risultato contro il BK Hacken FF per centrare la qualificazione ai quarti di finale. La squadra di Piovani arriva alla sfida con la consapevolezza di avere le qualità per rimettere in piedi il confronto, sfruttando il supporto del pubblico del KONAMI Football Centre. La partita decisiva è in programma oggi mercoledì 19 novembre alle 18:30, con l’ Inter determinata a proporre un approccio più aggressivo rispetto all’andata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
