Offriva ketamina ai ragazzi a casa Traffico di droga | madre sconvolta

di Fabrizio Paladino Un arresto che ha scosso profondamente, con una storia che coinvolge una giovane di 18 anni accusata di spaccio di droga, nello specifico ketamina, venduta direttamente ai ragazzi nelle loro abitazioni. Le parole di una madre, residente nella città biturgense, hanno messo in luce la gravità del fenomeno e la pericolosità di tale comportamento. La donna ha raccontato che suo figlio, che vive da solo nel centro storico, l'aveva chiamata alcuni giorni prima per raccontarle che una ragazza, poi identificata come la 18enne arrestata, si trovava sotto casa sua e aveva suonato il campanello per poi proporre l'acquisto di ketamina.

