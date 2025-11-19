Il ritorno degli Oasis aveva collezionato sold out in ogni data, concludendo la prima tranche a Londra, dove i fratelli Gallagher si sono esibiti per sei volte la scorsa estate: la tappa nella capitale britannica del 2 agosto un uomo di nome Lee Claydon cadeva dagli spalti perdendo la vita. A settembre è stata aperta un’inchiesta presso la Barnet Coroner’s Court ed è stato confermato che il fan della band è stato portato in un centro medico a Wembley dopo la caduta. L’uomo, 45 anni si spegneva nelle ore successive, a causa di “molteplici lesioni personali”. Dopo la notizia della morte di Claydon, altri fan presenti al concerto si sono fatti avanti per condividere come pensavano che le condizioni sugli spalti sembrassero non sicure e che la sicurezza fosse presumibilmente troppo permissiva considerando l’alto livello di consumo di alcol. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oasis, chiuse le indagini sulla morte del fan al concerto di Londra, le parole della polizia: “È stato un tragico incidente”