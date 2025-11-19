C’è qualche elemento di continuità tra Suning e Oaktree, vecchio e nuovo corso dell’Inter sancito dall’escussione del pegno da parte del fondo americano, avvenuto ormai un anno e mezzo fa. Lo si può trovare nel silenzio radio che contraddistingue la comunicazione, per esempio: interviste al minimo per Zhang padre e figlio, addirittura azzerate per Katherine Ralph, la manager più in vista del private equity a Milano. Il vertice nerazzurro che parla è Beppe Marotta, il presidente, ancor più di quanto non accadesse con il rampante dirigente di casa Suning, che aveva tenuto per sé la massima carica, ma che negli ultimi anni della sua gestione aveva accuratamente evitato l’Italia (dove lo aspettavano una serie di processi a carico dell’azienda di famiglia). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Oaktree nell’ombra. La presenza silenziosa di Katherine Ralph