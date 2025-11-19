Oaktree nell’ombra La presenza silenziosa di Katherine Ralph

Sport.quotidiano.net | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è qualche elemento di continuità tra Suning e Oaktree, vecchio e nuovo corso dell’Inter sancito dall’escussione del pegno da parte del fondo americano, avvenuto ormai un anno e mezzo fa. Lo si può trovare nel silenzio radio che contraddistingue la comunicazione, per esempio: interviste al minimo per Zhang padre e figlio, addirittura azzerate per Katherine Ralph, la manager più in vista del private equity a Milano. Il vertice nerazzurro che parla è Beppe Marotta, il presidente, ancor più di quanto non accadesse con il rampante dirigente di casa Suning, che aveva tenuto per sé la massima carica, ma che negli ultimi anni della sua gestione aveva accuratamente evitato l’Italia (dove lo aspettavano una serie di processi a carico dell’azienda di famiglia). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

oaktree nell8217ombra la presenza silenziosa di katherine ralph

© Sport.quotidiano.net - Oaktree nell’ombra. La presenza silenziosa di Katherine Ralph

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Oaktree Nell8217ombra Presenza Silenziosa