Oaktree Inter c’è un elemento di continuità con Suning | la rivelazione

Inter News 24 Oaktree Inter, le ultime sulle mosse del fondo proprietario del club nerazzurro per il futuro. Tutti i dettagli in merito al progetto. A distanza di un anno e mezzo dall’escussione del pegno da parte di Oaktree, fondo americano che ha sancito il passaggio di proprietà dell’ Inter a quest’ultimo, emergono alcuni tratti di continuità nella gestione del club. Il Giorno, in un approfondimento dedicato alle proprietà americane di Inter e Milan in vista del derby di domenica sera, esplora come il nuovo corso nerazzurro, pur sotto l’egida di Oaktree, non abbia completamente stravolto la filosofia di gestione rispetto a quella di Suning, l’ex proprietario cinese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Oaktree Inter, c’è un elemento di continuità con Suning: la rivelazione

