NXT 18.112025 Gold Rush-Volume 1
Ciao Bro di Zona Wrestling, siamo a New York nel teatro dell’arena più famosa al mondo, al Madison Square Garder’s Theather va in scena Gold Rush, un evento che vedrà difese le cinture NXT, TNA, AAA e persino Evolve. Hoka Hey!!! AAA Mixed Tag team championships match: Ethan Page(dc) & Chelsea Green(dc)(WAlba Fyre) vs Joe Hendry & Thea Hail (3,5 5) Quanto è over Joe Hendry? Non sono da meno le ragazze esaltate dal pubblico caldissimo. Carini i ring attire abbinati delle due squadre rappresentanti i rispettivi paesi(anche se Thea non è scozzese). I face sono da subito in vantaggio tra le Kimura Lock e DDT della Hail e i Suplex di Hendry. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Argomenti simili trattati di recente
Rassegna - Il Cinema Ritrovato - 100’ anniversario LA FEBBRE DELL’ORO (The Gold Rush) regia di Charlie Chaplin (USA 1925 b/n 88’) proiezioni muta con cartelli in inglese (sub ita) e commento sonoro composto da Chaplin nel 1942 Restaurato in 4K - facebook.com Vai su Facebook
"#goldinvestorindex" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
WWE: Risultati NXT Gold Rush (part.1) - Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati della prima notte di NXT Gold Rush, show della WWE che si è svolto il 18- Come scrive spaziowrestling.it
WWE: Card aggiornata di NXT Gold Rush 2025 - Scopri con Spazio Wrestling, la card aggiornata di NXT Gold Rush, show della WWE che si svolgerà martedì 18 novembre ... Scrive spaziowrestling.it
Blake Monroe to Defend NXT Women's North American Title at Gold Rush - WWE NXT Superstar Blake Monroe is set to have her first title defense in WWE. Scrive yardbarker.com