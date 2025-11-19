NXT 18.112025 Gold Rush-Volume 1

Ciao Bro di Zona Wrestling, siamo a New York nel teatro dell’arena più famosa al mondo, al Madison Square Garder’s Theather va in scena Gold Rush, un evento che vedrà difese le cinture NXT, TNA, AAA e persino Evolve. Hoka Hey!!! AAA Mixed Tag team championships match: Ethan Page(dc) & Chelsea Green(dc)(WAlba Fyre) vs Joe Hendry & Thea Hail (3,5 5) Quanto è over Joe Hendry? Non sono da meno le ragazze esaltate dal pubblico caldissimo. Carini i ring attire abbinati delle due squadre rappresentanti i rispettivi paesi(anche se Thea non è scozzese). I face sono da subito in vantaggio tra le Kimura Lock e DDT della Hail e i Suplex di Hendry. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

