NXT 18.112025 Gold Rush-Volume 1

Zonawrestling.net | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ciao Bro di Zona Wrestling, siamo a New York nel teatro dell’arena più famosa al mondo, al Madison Square Garder’s Theather va in scena Gold Rush, un evento che vedrà difese le cinture NXT, TNA, AAA e persino Evolve. Hoka Hey!!! AAA Mixed Tag team championships match: Ethan Page(dc) & Chelsea Green(dc)(WAlba Fyre) vs Joe Hendry & Thea Hail (3,5 5) Quanto è over Joe Hendry? Non sono da meno le ragazze esaltate dal pubblico caldissimo. Carini i ring attire abbinati delle due squadre rappresentanti i rispettivi paesi(anche se Thea non è scozzese). I face sono da subito in vantaggio tra le Kimura Lock e DDT della Hail e i Suplex di Hendry. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

nxt 18112025 gold rush volume 1

© Zonawrestling.net - NXT 18.11.2025 Gold Rush-Volume 1

Argomenti simili trattati di recente

nxt 18112025 gold rushWWE: Risultati NXT Gold Rush (part.1) - Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati della prima notte di NXT Gold Rush, show della WWE che si è svolto il 18- Come scrive spaziowrestling.it

nxt 18112025 gold rushWWE: Card aggiornata di NXT Gold Rush 2025 - Scopri con Spazio Wrestling, la card aggiornata di NXT Gold Rush, show della WWE che si svolgerà martedì 18 novembre ... Scrive spaziowrestling.it

Blake Monroe to Defend NXT Women's North American Title at Gold Rush - WWE NXT Superstar Blake Monroe is set to have her first title defense in WWE. Scrive yardbarker.com

Cerca Video su questo argomento: Nxt 18112025 Gold Rush