Nvidia risultati record nel terzo trimestre | fatturato 57 mld Usd

Ildenaro.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 19 nov. (askanews) – Risultati da record per Nvidia: il colosso dei semiconduttori ha registrato un fatturato record per il terzo trimestre fiscale, terminato il 26 ottobre 2025: 57 miliardi di dollari, in aumento del 22% rispetto al trimestre precedente e del 62% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il segmento “Data Center” ha contribuito in maniera decisiva, con ricavi pari a 51,2 miliardi Usd, +25% rispetto al trimestre precedente e +66% su base annua. Nei primi nove mesi dell’anno fiscale 2026, NVIDIA ha restituito 37 miliardi di dollari agli azionisti sotto forma di azioni riacquistate e dividendi in contanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

nvidia risultati record terzoNvidia: risultati record terzo trimestre, calano timori bolla AI - Le vendite di chip Nvidia alla base della mania dell'intelligenza artificiale hanno superato di gran lunga le ... Da msn.com

nvidia risultati record terzoNvidia, risultati record nel terzo trimestre: fatturato 57 mld Usd - (askanews) – Risultati da record per Nvidia: il colosso dei semiconduttori ha registrato un fatturato record per il terzo trimestre fiscale, terminato il 26 ottobre 2025: 57 miliardi d ... msn.com scrive

Trimestrale sopra le attese, Nvidia esorcizza bolla IA - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch scrive

Cerca Video su questo argomento: Nvidia Risultati Record Terzo