Nvidia risultati record nel terzo trimestre | fatturato 57 mld Usd

Milano, 19 nov. (askanews) – Risultati da record per Nvidia: il colosso dei semiconduttori ha registrato un fatturato record per il terzo trimestre fiscale, terminato il 26 ottobre 2025: 57 miliardi di dollari, in aumento del 22% rispetto al trimestre precedente e del 62% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il segmento “Data Center” ha contribuito in maniera decisiva, con ricavi pari a 51,2 miliardi Usd, +25% rispetto al trimestre precedente e +66% su base annua. Nei primi nove mesi dell’anno fiscale 2026, NVIDIA ha restituito 37 miliardi di dollari agli azionisti sotto forma di azioni riacquistate e dividendi in contanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it