Nuovo stadio del Calcio Napoli a Poggioreale il Comune dice no al progetto De Laurentiis
Parere negativo dopo la Conferenza dei Servizi per il nuovo stadio del Calcio Napoli a Poggioreale: decisivo il rifiuto dei mercatali del Caramanico alla delocalizzazione Il Comune di Napoli ha espresso parere negativo sul progetto del nuovo stadio presentato da Aurelio De Laurentiis, che prevedeva la costruzione dell’impianto nell’area del Mercato del Caramanico, a Poggioreale. . 🔗 Leggi su 2anews.it
